Стала известна самая безопасная страна в период пандемии COVID

Почти пятая часть всего населения Сингапура уже вакцинирована. Фото: sputnikvaccine.com

Почти пятая часть всего населения Сингапура уже вакцинирована. Фото: sputnikvaccine.com

Сингапур занял первое место в рейтинге самых безопасных стран в период пандемии COVID-19.

Причиной такого результата в стране стали высокие темпы вакцинации населения и эффективная борьба с распространением коронавируса.

По данным исследования Bloomberg, ключевыми показателями для расчета положения страны в рейтинге стали данные о числе инфицированных, умерших, протестированных, а также данные о темпах вакцинации.

Так, лидирующие позиции в указанном списке заняли Сингапур, Новая Зеландия и Австралия. Россия разместилась на 22 строчке рейтинга из 53.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые предупредили о повышенном риске смерти для перенесших коронавирус.