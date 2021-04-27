Стала известна самая безопасная страна в период пандемии COVID

Стала известна самая безопасная страна в период пандемии COVID
Почти пятая часть всего населения Сингапура уже вакцинирована. Фото: sputnikvaccine.com

Сингапур занял первое место в рейтинге самых безопасных стран в период пандемии COVID-19.

Причиной такого результата в стране стали высокие темпы вакцинации населения и эффективная борьба с распространением коронавируса.

По данным исследования Bloomberg, ключевыми показателями для расчета положения страны в рейтинге стали данные о числе инфицированных, умерших, протестированных, а также данные о темпах вакцинации.

Так, лидирующие позиции в указанном списке заняли Сингапур, Новая Зеландия и Австралия. Россия разместилась на 22 строчке рейтинга из 53.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые предупредили о повышенном риске смерти для перенесших коронавирус.

пандемия сингапур


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали бойца ММА Артема Тарасова из-за потасовки на вокзале
Стала известна самая безопасная страна в период пандемии COVID
Петербуржцев о мокром снеге и ветре 28 апреля
Здание Биржи Петербурга может обрушиться
Байден заявил об «ошеломительном успехе» США в борьбе с пандемией COVID
В Петербурге начали на 40% меньше выздоравливать от COVID-19
Вдова скульптора Шустрова погибла от огнестрельного ранения: рядом с телом ...
Житель Мурино выгулял собаку на балконе, а после сбросил вниз мусор