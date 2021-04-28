Врач рассказал о неожиданном проявлении коронавируса

Главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов, что даже с нормальной сатурацией компьютерная томография может показать 40-50% поражения легких.

«… зачастую клинические признаки могут быть у человека не очень выраженными, даже с нормальной сатурацией на КТ мы иногда видели картину поражения 40-50% легких», — цитирует его РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 4 779 425 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 108 980 летальных исходов, выздоровели 4 402 678 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что осложнения после вакцинации возникают крайне редко, а побочные реакции после нее не сравнятся с последствиями от перенесенного COVID-19. После прививки может возникнуть слабость, повышение температуры тела, болезненность в месте укола. Однако этот легкий дискомфорт не сравнится с вирусом и его последствиями.