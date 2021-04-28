Найден способ уничтожения коронавируса за секунду

Американские ученые нашли новый способ уничтожения коронавируса за секунду.

В ходе эксперимента использовали новое изобретение, которое представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом, сообщает Phys.org. При его нагревании до 72°C на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз. Этого достаточно для уничтожения коронавируса.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 148 355 390 человек, выздоровело 85 985 343 пациента, число смертельных исходов достигло 3 131 660.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после прививки может возникнуть слабость, повышение температуры тела, болезненность в месте укола. Однако этот легкий дискомфорт не сравнится с вирусом и его последствиями.