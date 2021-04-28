Петербург показывает тревожные цифры по COVID-19: выздоровевших меньше, а заболеваемость растет

Петербург начал показывать тревожную статистику по новой коронавирусной инфекции. Пока в России падает заболеваемость, в Петербурге она, напротив, несколько подросла. Хуже стали цифры и по количеству выздоровевших в Северной столице.

Так, как писала Gazeta.SPb, накануне, 27 апреля, в России зафиксировали снижение суточного прироста заболевших по стране. Этот показатель постепенно снижался с 22 апреля и во вторник составил 8053 человека. Днем ранее коронавирусом заразились 8803 человека.

Петербург, который по суточному приросту заболеваемости занимает второе место, показал рост. Еще в субботу, 24 апреля, в городе подтвердили 689 случаев заболевания, 27 апреля сообщают уже о 712 заболевших.

Медленнее горожане начали и выздоравливать. Как сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции, за неделю в городе выздоровевших стало почти на 40% меньше. Так, 20 апреля из больниц выписалось 1613 пациентов, а 27 апреля – 972 петербуржца.

Впрочем, стоит отметить, что, если суточный показатель продемонстрировал рост, то недельный упал на 5,3%. Не исключено, что после майских праздников эпидемиологическая обстановка в Северной столице ухудшится — в городе ждут туристов.

Власти продолжают призывать горожан пройти вакцинацию. Пока прививку сделали 537 тысяч человек. Из них почти 400 тысяч завершили полный цикл вакцинации. В городе действуют 134 стационарных пункта на базе медицинских организаций. Дополнительно оборудованы 13 мобильных пунктов и работает 21 выездная бригада.