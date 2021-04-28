Конституционный суд позволил судам изымать у должников единственное жилье

В КС подчеркнули, что суд еще в 2012 году принял решение о том, что с должника нельзя взыскивать единственное жилье. Фото: pixabay

В КС подчеркнули, что суд еще в 2012 году принял решение о том, что с должника нельзя взыскивать единственное жилье. Фото: pixabay

Российский Конституционный суд (КС) постановил, что нормы Гражданского процессуального кодекса и закона «О банкротстве» не запрещают судам взыскивать единственное жилье должника при определенных условиях.

На сайте КС напомнили о существовании положения, согласно которому запрет на взыскание единственного жилья распространяется только на «разумно достаточную» жилплощадь.

Должника не могут оставить без жилого помещения в соответствии с нормативами площади в том населенном пункте, где он живет. Также суды должны учитывать размер долга и рыночную стоимость недвижимости. Взыскание единственного жилья не должно вынуждать должника переезжать в другой населенный пункт, если только сам должник не согласится на это.

В КС подчеркнули, что суд еще в 2012 году принял решение о том, что с должника нельзя взыскивать единственное жилье. Тогда Конституционный суд обязал законодательные власти внести правки в законодательство и прописать возможность взыскания недвижимости, если ее площадь «превышает потребности» должника.

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