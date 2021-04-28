Война за зеленую карту Петербурга закончена: депутаты в третьем чтении приняли изменения в закон о ЗНОП

В Петербурге в третьем, окончательном, чтении приняли изменения в закон о зеленых насаждениях общего пользования. Теперь их предстоит подписать губернатору. Эта война за зеленые зоны для многих активистов проиграна. Неудачей она завершилась и для тех, кто боролся за сквер в Кузнечном переулке.

В третьем чтении депутаты одобрили изменения в среду, 28 апреля, — за них проголосовало большинство.

Депутат Борис Вишневский предпринял последнюю попытку – он предложил внести в повестку дня заседания ЗакСа законопроект о возвращении в ЗНОП сквера в Кузнечном переулке. Предложение было отклонено.

Сквер в Кузнечном переулке, которому угрожает застройка, — болевая точка Центрального района. Местные жители забили тревогу, когда узнали, что там хотят возвести новое здание музея Достоевского. Казалось, что вопрос был решен, когда горожан поддержал губернатор Александр Беглов. Он даже внес проект закона, по которому сквер предлагали вернуть в ЗНОП. Поправка была одобрена, но в ходе вторых чтений сквер лишили защиты от застройки.

Внести в ЗНОП не удалось не только сквер в Кузнечном переулке, но и ряд других территорий. Среди них – часть парка Малиновка, Виноградовский сквер на территории Фарфоровского кладбища.

Напомним, что всего ко второму чтению депутаты приготовили 177 поправок, большинство из них было отклонено. Одобрено было, в том числе расширение территории парка Героев-Пожарных, Ржевского лесопарка, южного берега Шуваловского карьера и Муринского парка.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге может появиться новый закон о наказах избирателей.