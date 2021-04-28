ЗакС Петербурга принял закон о верандах для кафе в любое время года

ЗакС Петербурга на заседании 28 апреля в окончательном, третьем чтении принял законопроект, предоставляющий заведениям общепита право на круглогодичное размещение нестационарных зимних веранд на прилегающих территориях без проведения аукциона.

Размещать такие павильоны смогут только стационарные кафе и рестораны. Также установить их можно будет в местах, которые есть на схеме размещения нестационарных торговых объектов.

Инициатива предполагает, что смежный с заведением участок под павильон рестораторы смогут получить в аренду без торгов. Такие правила введут в тестовом режиме до 31 декабря 2023 года.

Напомним, зимние террасы появились в Петербурге на временной основе из-за коронавирусных ограничений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские рестораторы подсчитали свои убытки от ограничений в новогодние праздники. Зимние террасы и работа на вынос не смогли спасти ситуацию. Рестораторы в самое прибыльное время года – Новый год, подсчитывали убытки. Кроме этого, отмечается, что зимние террасы общепит мало использовал из-за погодных условий.