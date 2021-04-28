Делала ли Жанна Фриске ЭКО и могла ли процедура спровоцировать рак мозга

Российской певицы, экс-солистки группы «Блестящие» нет уже почти шесть лет. Ее имя регулярно всплывает в новостях о родственниках, которые делят ее наследство. Поклонники продолжают рассуждать о том, почему рак забрал жизнь молодой и красивой женщины. Некоторые из них обвиняли в случившемся процедуру экстракорпорального оплодотворения.

Долгожданный первенец

О том, что Жанна Фриске не может забеременеть, начали говорить задолго до рождения Платона в 2013-м году.

В 2010-м году СМИ писали о том, что певице назначили длительную гормональную терапию. Тогда близкие звезды заявляли, что Фриске на тот момент уже несколько лет боролась с бесплодием. Сама Жанна не скрывала, что мечтает о ребенке. Она заявляла, что готова родить даже от анонимного донора.

Позже появились слухи о том, что еще в начале 2004-го года знаменитость решилась на аборт. Об этом заявляла ее бывшая коллега по «Блестящим» Ксения Новикова.

«К тому моменту я только пришла в группу и узнала об этом постфактум. Знаю, что Жанна очень тяжело пережила потерю ребенка, у нее была дикая депрессия, она постоянно плакала, винила себя во всем», — цитировали ее СМИ.

Утверждалось, что аборт Фриске сделала, думая о своей карьере. Отмечалось, что отцом ребенка стал продюсер Андрей Грозный. Решение якобы привело к тому, что Жанна осталась бесплодной.

В 2013-м году Жанна родила долгожданного сына Платона. Это событие связали с тем, что певица прибегла к процедуре ЭКО.

В 2015-м году певицы не стало – ее жизнь забрало онкологическое заболевание.

Делала ли Фриске ЭКО?

В 2019-м году, когда в новостях начали связывать процедуру ЭКО и рак актрисы Анастасии Заворотнюк, вновь всплыла история Жанны Фриске. Начались рассуждения о том, делала ли певица ЭКО. Сама Фриске во время беременности в одном из интервью отмечала: ребенок для нее стал неожиданным.

«Ребенок для меня желанный и долгожданный. Но, скажем так – незапланированный…», — говорила она.

Близкие Фиске также подчеркивали: Жанна всегда хотела ребенка, но не делала ЭКО.

Через какое-то время после смерти Фриске ее возлюбленный Дмитрий Шепелев выпустил книгу под названием «Жанна». В ней телеведущий рассказывал о том, что некоторые врачи выдвигали версию о том, что катализатором рака могла стать беременность.

Миф об ЭКО

Впрочем, даже если Жанна Фриске все-таки прибегла к такой процедуре, специалисты считают: говорить о том, что ЭКО вызвало у певицы рак, нельзя.

Миф об ЭКО в YouTube-шоу МамBook решила развеять Агата Муцениеце, которая рассказывала об альтернативных способах деторождения. Так, гинеколог-репродуктолог Анастасия Смирнова рассказала ей, что информация о последствиях ЭКО сильно искажена.

Она сообщила, что недавно провела прямой эфир с онкологом, поскольку устала от вопросов, которые пациенты регулярно задают на приемах.

«Все начали связывать ЭКО и онкологию — и это невыносимо. Статистически доказано, что пять стимуляций в течение жизни вообще никак не повышают риск онкологических заболеваний у женщин. Шесть могут повысить, но вовсе необязательно, что у тебя будет рак», — сказала она.

Ранее Дмитрий Шепелев, который сейчас воспитывает сына Фриске, Платона, рассказал о главном минусе романа с певицей.