В Ленобласти увеличили время «тишины» на три часа

Те, кто будут нарушать покой соседят, заплатят штраф – от 500 рублей.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области внесли поправки в региональные законы, тем самым увеличив период времени, в который запрещено шуметь.

Отмечается, что инициаторами поправок стали простые граждане. Они попросили увеличить «период тишины» и теперь он установлен с 21 по 8 часов. Раньше шуметь нельзя было с 23 до 7 часов. Что касается выходных и праздничных дней, то ограничения останутся прежними – с 22 до 10 часов.

Также призывают следить за своими животными, которые должны вести себя тихо с 21 до 8 часов. Те, кто будут нарушать покой окружающих, заплатят от 500 до тысячи рублей, должностные лица – до пяти тысячи, а юридические лица – до 15 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Пулковского шоссе пять лет сходят с ума из-за шума от реконструкции трассы М-20.