Жители Пулковского шоссе пять лет сходят с ума из-за шума от реконструкции трассы М-20

Петербургские депутаты просят губернатора Александра Беглова оценить действия СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», которая уже пять лет не может установить защитные экраны на участке Пулковского шоссе. Они должны защитить жителей от шума из-за реконструкции дороги М-20 «Санкт-Петербург – Киев».

Запрос депутаты поддержали на заседании Законодательного Собрания, которое проходит в Мариинском дворце в четверг, 22 апреля.

От шума уже в течение пяти лет страдают жители микрорайона «Цветочный питомник» (Пулковское шоссе 89 – 105). Все эти годы шумозащитные экраны просят установить вдоль многоквартирного жилого дома 105 по Пулковскому шоссе.

Как отмечают депутаты, проверку по жалобам горожан уже проводила прокуратура, а материалы проверки передавали в суд.

Санкт-Петербургский городской суд пять лет назад уже удовлетворял требования прокурора Московского района. Это решение без изменений оставлял и Выборгский районный суд.

По этому решению, СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» в течение 90 дней должна была установить шумозащитные экраны.

Дирекция при этом не раз обращалась в суд и просила отсрочку из-за «невозможности немедленного исполнения судебного акта». Так прошло несколько лет.

Только осенью 2020-го года дирекция заключила контракт на выполнение «шумозащитных мероприятий». Подрядчиком стало АО «Трест». По последним данным, шумозащитные экраны у дома 105 на Пулковском шоссе появятся к июле 2021-го года.

«Заявители справедливо опасаются того, что сроки затянувшегося устройства шумозащитных экранов будут сорваны», — говорится в тексте депутатского запроса.

Парламентарии просят губернатора дать оценку работы Дирекции, сообщить, как будут контролировать соблюдение сроков по контракту и уточнить, когда, наконец, на Пулковском шоссе появятся экраны.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что движение по развязке КАД с дорогой на Мотоксу ограничат на пять месяцев из-за установки шумозащитных экранов.