Петербургский спортсмен рассказал, как пробежал через всю страну за год

Он успел преодолеть расстояние почти в 10 тысяч километров.
Спортсмен-любитель из Санкт-Петербурга Максим Егоров рассказал, как ему удалось пробежать через всю страну всего за год. Своими впечатлениями он поделился в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Он отметил, что бежал из Северной столицы во Владивосток, преодолев 10 тысяч километров. Он успел пересечь более 20 регионов, побывав и на Урале, и на Байкале. Спортсмен признался, что все оказалось сложнее, чем он думал, но поддержка людей не давала сдаваться.
«Мысли бросить идею не было. Ощущение было, что все, я больше не смогу бежать. Но благодаря поддержке людей я смог двинуться дальше и добежать до конца»,
— рассказал Егоров.
Теперь Егоров планирует заезд на машине по тому же маршруту. Он хочет навестить людей, с которыми познакомился, и поблагодарить их.
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