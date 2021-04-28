В Петербурге ищут подрядчика для строительства пешеходного перехода в районе Лахта Центра

В Петербурге ищут подрядчика для строительства пешеходного перехода в районе Лахта Центра
Власти готовы потратить на строительство 1,4 млрд рублей. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Власти объявили аукцион, в рамках которого планируют найти нужную компанию.

В Санкт-Петербурге разыскивают компанию, которая построить подземный пешеходный переход в районе Лахта Центра. Ей предстоит разработать рабочую документацию, а также реализовать задуманное. Об этом сообщили сегодня, 28 апреля, в пресс-службе Смольного.

Известно, что конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок. Заказчиком работал стал СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», который готов заплатить за контракт 1,41 миллиардов рублей. Заявки будут принимать до 12 мая.

Переход обеспечить возможность безопасного движения между МФК «Лахта Центр» и железнодорожной станцией «Новая Лахта». Строительство будет проходить в несколько этапов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подземный переход у «Лахта Центра» построят к концу 2023 года.

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