Подземный переход у «Лахта Центра» построят к концу 2023 года

Петербургские власти ищут подрядчика для строительства подземного пешеходного перехода у «Лахта Центра». Его планируют построить в 2023 году.

Смольный объявил тендер на выбор компании, которая займется строительством нового подземного перехода у «Лахта-центра». Согласно документам закупки, будущий подрядчик должен будет построить переход к ноябрю 2023 года. Власти готовы потратить на строительство 1,4 млрд рублей. Компании предстоит создать всю необходимую рабочую документацию и провести сами работы.

Подземный переход построят протяженностью 240,5 метров, у него будет пять лестничных сходов, а общая площадь составит более 1770 квадратных метров.

Приступить к работам планируется в июле 2021 года. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 12 мая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ищут подрядчика для строительства дороги, максимальная цена которой 324 млн рублей.