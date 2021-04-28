На грани разрушения: как здание петербургской Биржи довели до критического состояния

Петербуржцев удивили неожиданной и неприятной новостью – историческое здание Биржи на Стрелке Васильевского острова оказалось на грани разрушения. Несмотря на то, что объект уже давно признали аварийным, выяснилось, что реставрационные работы там фактически не проводились.

К неутешительным выводам пришли эксперты Минкультуры по следам репортажа телеканала «78». Они подтвердили, что здание Биржи медленно, но верно уходит под землю. При этом строение оседает неравномерно – его южная часть погружена в землю на 16 см глубже, чем северная.

Строительство Санкт-Петербургской биржи началось в 1783-м году. Спустя четыре года его приостановили и возобновили только 1805 с новым проектом. Свою изначальную функцию она потеряла после того, как торговый порт вывели со Стрелки Васильевского острова. В 1889-м году там провели первую в России промышленную выставку. В 1918-м году там обосновался клуб моряков, а вскоре – Торговая палата Северо-Западной области. В 1930-м году здание предали Академии наук, а в 1940-м году там разместили Центральный военно-морской музей.

В 2000-е годы при губернаторе Валентине Матвиенко городское правительство заговорило о том, чтобы выселить музей. Зданию Биржи уже тогда требовалась реставрация, да и самому музею не хватало помещений. Губернатор намеревалась вернуть историческое предназначение памятнику и перевезти туда товарно-сырьевую биржу. Позже появилась идея разместить там «Дворец правосудия», впрочем, этот вариант отпал после решения выделить участок для судебного квартала.

Вопрос, что делать с Биржей вместе с губернаторским креслом перешел сначала к Георгию Полтавченко, а затем к Александру Беглову.

В 2011-м году военно-морской музей съехал. Какое-то время Биржа, по сути, была бесхозной. В какой-то момент она и вовсе осталась без отопления. Градозащитники не раз высказывали опасения за ее судьбу. Отмечалось, что его подвергают угрозы серьезных повреждений – любое здание, оставшись без отопления, начинает быстро разрушаться.

В итоге только в 2014-м году Биржу передали Эрмитажу, а вскоре его признали аварийным. Уже тогда стоимость реставрации оценили в два млрд рублей. Реставрационные работы начали с фундамента.

Еще в 2017-м году Эрмитаж хотел размесить там геральдическую экспозицию, но здание приводили в порядок все медленнее и медленнее. Только в конце 2018-го года был подписан контракт с подрядчиком «Меандр» на второй этап работ. Он должен был привести в порядок кровлю, фасады, инженерные сети. За полтора года рабочие исполнили план лишь на 8%. За компанию взялся Следственный комитет, в 2020-м году ее руководство арестовали.

Новый подрядчиком стала компания «Геоизол», но она ушла с объекта, не отреставрировав и кирпича.

Договор перезаключили с ООО «ГазПроектСтрой». Выбор компании казался сомнительным – лицензию на реставрацию она получила всего за несколько месяцев до подписания договора по Бирже.

Работы по первому этапу планировали завершить в мае, но сроки были сдвинуты. Как оказалось, срок исполнения работ – не единственный вопрос к подрядчику, который есть у экспертов.

Как отмечал «78», в распоряжении которого оказались документы, свидетельствующие о критическом состоянии здания, эксперты говорят: работы на памятнике нужно останавливать до выяснения всех обстоятельств. Впрочем, судя по словам замминистра культуры РФ Сергея Обрывалина, власти пока собираются продолжать сотрудничество с действующим подрядчиком. К слову, в его багаже – порядка трех десятков арбитражных дел по неисполненным обязательствам.