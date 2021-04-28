В Петербурге и Ленобласти выявили 19 случаев недостоверного декларирования зерна

В Петербурге и Ленобласти выявили 19 случаев недостоверного декларирования зерна
Ведомство нашло нарушения в декларациях. Фото: Pixabay

Нарушителям предстоит заплатить штрафы.

Сотрудники Россельхознадзора за 2021 год выявили 19 случаев недостоверного декларирования зерна и продуктов его переработки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушения нашли в декларациях партий крупы (рисовой, гречневой, зерновых хлопьев) и партий пищевого зерна (арахис, фасоль, кукуруза). В протоколах специалисты не увидели сведения о проведении лабораторные исследований образцов. Также одна из компаний указала в протоколе лабораторию с несуществующим фактическим адресом осуществления деятельности.

Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россельхознадзор в Пулково проверил здоровье 300 гусят.

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