В Петербурге разрешат сносить невостребованную городскую недвижимость

Депутаты ЗакСа одобрили в первом чтении законопроект, который позволит администрации Северной столицы сносить принадлежащие ей нежилые здания.

Здание можно будет сносить, если ни у кого из органов власти не хочет его использовать. Или если 2 раза при торгах никто не подал заявку на участие.

Придумал законопроект Георгий Полтавченко. Идея такого законопроекта пришла ещё в 2016 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новую линию на Васильевском застроят домами переменной высоты. На днях КГИОП выдал заключение для проекта «среднеэтажного» ЖК, состоящего из трёх блоков высотой от 16 до 33 метров. Как сообщает «ДП» задумка «Студии 44» воссоздать парцелляцию, то есть строить не один большой дом, а 44 разных и маленьких. Все дома будут разными. Они будут спускаться к Неве, что больше подходит для Университетской набережной.