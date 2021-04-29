Награждение врачей и плюсы пандемии: COVID-19 в Петербурге 29 апреля

Награждение врачей и плюсы пандемии: COVID-19 в Петербурге 29 апреля
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Петербург продолжает противостояние пандемии новой коронавирусной инфекции. Накануне свой праздник отмечали те, кто играет важную роль в этой борьбе – сотрудники скорой помощи.

В Северной столице с Днем работника скорой медицинской помощи сотрудников поздравил президент России Владимир Путин. К слову, этот праздник по всей стране отмечают впервые.

Накануне вечером Александр Беглов посетил концерт «Спасибо вам!» в честь праздника. Он наградил почетными грамотами Министерства здравоохранения РФ и губернатора врачей, медсестер, фельдшеров и водителей скорой помощи.

Отметим, что за год бригады скорой помощи в Петербурге совершили 1,5 млн выездов. При этом каждый десятый – к пациентам с коронавирусом или подозрением на новую инфекцию.

Напомним, что за всю пандемию коронавирусом в Северной столице переболели более 414 тысяч человек. Из-за COVID-19 в городе продолжает действовать масочный режим, вводились ограничения, после которых бизнесу еще предстоит оправиться.

Для некоторых сфер, впрочем, как оказалось, коронавирус дал и нечто положительное. В этот период удалось повысить выявляемость рака легких. Об этом сообщил главврач Городского клинического онкологического диспансера в Петербурге Эльдар Топузов.

Несмотря на то, что в Петербурге фиксируют спад заболеваемости, население просят не игнорировать вакцинацию. В настоящее время от коронавируса привиты 551 333 человека. Из них 409 732 полностью завершили цикл вакцинации. На данный момент в городских медучреждениях остается 86 499 комплектов, еще 88 380 доз находится на фармбазе.

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