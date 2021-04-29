Онколог объяснил, почему рак чаще выявляют на последней стадии

Онколог объяснил, почему рак чаще выявляют на последней стадии
У людей чаще запущенные случаи рака, потому что они не обращаются вовремя к врачам. Фото: Pixabay

Онколог и хирург Михаил Мяснянкин рассказал, что рак чаще всего обнаруживают на последней стадии в связи с тем, что люди упорно не видят симптомы. Об этом он сообщил на «Пятом» канале.

Врач добавил, что при поздней диагностике страшного заболевания лечение зачастую становится совсем не действенным.

Михаил Мяснянкин заметил, что пациенты, которые оказываются «запущенными» очень часто будто бы специально не замечают всех симптомов. Многим проще употреблять большое количество обезболивающих и не идти к врачу.

Мяснянкин порекомендовал делать диагностику организма и в срок посещать специалистов.

При этом врач отметил, что при раннем обнаружении болезни от него можно избавиться почти без последствий.

Однако онколог напомнил, что не все виды опухолей такие «спокойные». Бывают и агрессивные, которые в любом случае проще лечить в нулевых стадиях.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что врачи перечислили симптомы укуса инфицированного клеща.

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