В Петербург поступило 7 290 комплектов доз вакцины «ЭпиВакКорона»

В Петербург поступила новая партия вакцин от COVID-19. Как сообщили в Комитете по здравоохранению, в город доставили 7290 комплектов доз — 14580 ампул.

На сегодняшний день вакциной «ЭпиВакКорона» привились 7705 человек.

Всего с начала пандемии в Петербурге зафиксировано 414299 случаев заражения COVID-19. Скончались 13154 человека, в том числе 34 — за последние сутки. Выздоровело 372685 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в «Спутнике» фрагмент коронавируса доставляется в организм при помощи вектора аденовируса, а в «ЭпиВакКороне» вместо вируса используют пептиды, небольшие цепочки аминокислот.