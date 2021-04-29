Более половины исследованного меда Америки является радиоактивным от старых ядерных испытаний

Ученые Соединенных Штатов выяснили, что мед содержит небольшое количество осадков от ядерных испытаний, которые происходили в прошлом столетии.

Так, исследователи университета Уильяма и Мэри в Вирджинии обнаружили в структуре меда, произведенного в Америке, некоторое количество частиц радиации.

Доподлинно известно, что полвека назад в США проходили ядерные испытания. Таким образом в окружающей среде оказалось много изотопов.

Стоит заметить, что радиоактивный нуклид цезий-137, в котором есть плутоний и уран, считаются наиболее частыми элементами, которые выявляются экспертами в продуктах, находящийся на той территории.

Автор проекта Джим Каст решил провести эксперимент. Он сказал своим подопечным, чтобы они с отдыха привезли местные продукты. Оказалось, что во многих из них почти не было изотопов. Однако исключение составил штат Северная Каролина. В еде оттуда было найден довольно большой уровень ядерного элемента.

Отмечается, что научный проект показал, что из 122 видов меда восточной Америки радиоактивные следы обнаружены в 68 его видах.

Важно, что исследователи не считают, что цезий-137 вреден для человека.

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