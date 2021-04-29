Более половины исследованного меда Америки является радиоактивным от старых ядерных испытаний

Более половины исследованного меда Америки является радиоактивным от старых ядерных испытаний
Из 122 видов меда восточной Америки радиоактивные следы обнаружены в 68. Фото: unsplash

Ученые Соединенных Штатов выяснили, что мед содержит небольшое количество осадков от ядерных испытаний, которые происходили в прошлом столетии.

Так, исследователи университета Уильяма и Мэри в Вирджинии обнаружили в структуре меда, произведенного в Америке, некоторое количество частиц радиации.

Доподлинно известно, что полвека назад в США проходили ядерные испытания. Таким образом в окружающей среде оказалось много изотопов.

Стоит заметить, что радиоактивный нуклид цезий-137, в котором есть плутоний и уран, считаются наиболее частыми элементами, которые выявляются экспертами в продуктах, находящийся на той территории.

Автор проекта Джим Каст решил провести эксперимент. Он сказал своим подопечным, чтобы они с отдыха привезли местные продукты. Оказалось, что во многих из них почти не было изотопов. Однако исключение составил штат Северная Каролина. В еде оттуда было найден довольно большой уровень ядерного элемента.

Отмечается, что научный проект показал, что из 122 видов меда восточной Америки радиоактивные следы обнаружены в 68 его видах.

Важно, что исследователи не считают, что цезий-137 вреден для человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ковид-пациентов вкусовые клетки поражаются через фермент, содержащийся у основания и в задней части языка. К такому выводу пришли ученые из США.

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