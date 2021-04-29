На Светлановском не смогли разъехаться два автомобиля Mercedes

На Светлановском не смогли разъехаться два автомобиля Mercedes
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Калининском районе Петербурга в произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Авария произошла на перекрестке Светлановского проспекта и Учительской улицы вечером 28 апреля.

Участниками аварии стали два автомобиля марки Mercedes. В результате столкновения один автомобиль оказался на капоте другого.

Видео в места происшествия появилось в Сети. На опубликованных кадрах видно, как на перекресток выезжает Mercedes-Benz, в него врезается другой «немец». Обе машины получили серьезные повреждения. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП произошло утром 28 апреля на 28 км автодороги Петергоф Кейкино. Женщина, находясь за рулем автомобиля Isuzu Rodeo не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения

авария дтп калининский район


 

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