В Ломоносовском районе по факту ДТП, в котором пострадал ребенок, проводится проверка

В Ломоносовском районе по факту ДТП, в котором пострадал ребенок, проводится проверка
Ребенка госпитализировали. Фото: Pixabay

В Ломоносовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ДТП произошло утром 28 апреля на 28 км автодороги Петергоф Кейкино. Женщина, находясь за рулем автомобиля Isuzu Rodeo не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в грузовик. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована в Ломоносовскую межрайонную больницу.

Пострадал ребенок 2012 года рождения, ученик 1 класса школы. В тяжелом состоянии его увезли в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке Светлановского проспекта и Учительской улицы произошло серьезное ДТП. Автомобиль почти «залез» на другую машину, на месте спасатели и скорая.

авария дтп ломоновский район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти задержали водителя автобуса, устроившего ДТП четырьмя погибшими
Стрельба у ТЦ «Норд» обернулась уголовным делом
Третья волна и принудительная вакцинация – последнее о коронавирусе в ...
Во Всеволожском районе мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья
Гражданин Замбии изнасиловал петербурженку на проспекте Луначарского
В Ломоносовском районе по факту ДТП, в котором пострадал ребенок, ...
Автомобилисты стоят в шестибалльных пробках на дорогах Петербурга утром 29 апреля
Пациент психбольницы угрожал взорвать метро Петербурга во время прибытия Путина