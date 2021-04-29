В Ломоносовском районе по факту ДТП, в котором пострадал ребенок, проводится проверка

В Ломоносовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ДТП произошло утром 28 апреля на 28 км автодороги Петергоф Кейкино. Женщина, находясь за рулем автомобиля Isuzu Rodeo не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в грузовик. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована в Ломоносовскую межрайонную больницу.

Пострадал ребенок 2012 года рождения, ученик 1 класса школы. В тяжелом состоянии его увезли в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке Светлановского проспекта и Учительской улицы произошло серьезное ДТП. Автомобиль почти «залез» на другую машину, на месте спасатели и скорая.