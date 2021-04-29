Увлекающиеся наркотиками супруги в Ленобласти инициировали угон своей иномарки для получения выплаты по страховке

В Ломоносовском районе полиция задержала супругов, которые сообщили об «угоне» своей иномарки для получения страхового возмещения. У них дома при обыске нашли наркотики.

Как сообщили в областном управлении МВД, в марте в полицию поступило сообщение об угоне «Тойоты Камри», припаркованной у дома в поселке Новоселье. Правоохранители выяснили, что сообщение 31-летней хозяйки иномарки было ложным. Было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе.

Стражи порядка выяснили, что женщина инициировала угон машины для получения выплаты от страховой компании в размере 1,5 млн рублей. Полиция возбудила еще одно уголовное дело, но уже по статье о покушении на мошенничество в сфере страхования.

В квартире супругов прошли обыски, в ходе которых нашли два патрона и сверток с психотропным наркотическим веществом. По данному факту возбуждено третье уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.

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