Бандитский Петербург: преступность в городе подскочила почти на 40% с начала года

Бандитский Петербург: преступность в городе подскочила почти на 40% с начала года
В Петербурге выросла преступность на 40%. Фото: pixabay

Несмотря на то, что город на Неве с начала года стал на 40% более опасным, в России в общем этот показатель значительно понизился. Об этом стало известно, исходя из данных Генеральной прокуратуры.

Так, Северная столица безоговорочный лидер по количеству преступлений, выявленных за четыре месяца текущего года. Показатель вырос на 38,9%, то есть до 16 тыс. известных случаев.

При этом, в стране, если сравнивать с апрелем прошлого года, намечено снижение уровня преступности — на 1,8%.

Важно заметить, что чуть ли не каждое третье правонарушение касается кражи.

Так, применяя информационные технологии, случаются мошенничества. Их доля выросла на 70%. В Петербурге таких преступлений теперь на 2,7 тыс. больше, а в Ленинградской области же на 669.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники полиции нашли участника видеотрансляции, устроившего в прямом эфире стрельбу в кальянной Петербурга.

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