Стрелявший в прямом эфире мигрант задержан в Петербурге

Сотрудники полиции нашли участника видеотрансляции, устроившего в прямом эфире стрельбу в кальянной Петербурга.
Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по Петербургу. На днях в интернете распространилось вирусное видео с неадекватным поведением мужчины, устроившего стрельбу во время прямого эфира в соцсети. Личность стрелка установили в тот же день. Это был 22-летний мигрант из Узбекистана по имени Чомичон. Он подрабатывает в Петербурге частным извозом. Его задержали в его комнате в «коммуналке».
Оказалось, что стрим велся еще несколько месяцев назад в кальянной на Московском проспекте, где он отдыхал с другом. Во время эфира он оскорбился комментариями других пользователей, смотревших его стрим. Мигрант начал высказывать словесные угрозы, а после достал сигнальный пистолет и начал стрелять перед камерой.
Вскоре стало известно, что молодой человек нарушил нормы миграционного законодательства. На него составили протокол. В ближайшее время суд решит вопрос о выдворении мигранта за пределы страны.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья.