В Ленобласти еще 83 человека заразились коронавирусом

В Ленинградской области зафиксировано еще 82 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией 29 апреля.

С начала пандемии в регионе выявлено 42 487 случаев заболевания. При этом выздоровели 39 326 пациентов.

Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

C начала пандемии в России выявлено 4 796 557 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 109 731 летальный исход, выздоровели 4 419 540 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от коронавируса в Северной столице умерло 38 человек.

Также gazeta.spb.ru писала, что в одном из прививочных центров в Германии произошел случай: медсестра подменила вакцину от коронавируса на физраствор. Его вкололи шести пациентам.