В Петербург привезли семь тысяч доз «ЭпиВакКороны»: что известно о вакцине

В Петербурге продолжается кампания по вакцинации населения. В город поступило еще более семи тысяч доз препарата «ЭпиВакКорона». До недавнего времени петербуржцев прививали только «Спутником V». Gazeta.SPb рассказывает об особенностях препарата, разработанного научным центром «Вектор».

Вакцина «ЭпиВакКорона» была разработана на основе пептидных антигенов. Препарат состоит из трех коротких фрагментов белка-шипа коронавируса SARS-CoV-2, которые прицеплены к белку-носителю. Эти фрагменты и называют пептидами. Для усиления иммунного ответа в препарате используется гидроксид алюминия.

Еще во время клинических испытаний разработчикам вакцины пришлось развенчивать миф о том, что «ЭпиВакКорона» содержит вирус. Ни вирусов, ни их частей в препарате нет. Если в «Спутнике V» есть аденовирусы, то в «ЭпиВакКороне» нет РНК, ДНК, живых компонентов, консервантов и антибиотиков. Пептиды, содержащиеся в вакцине, — это фрагменты белков, идентичные белкам коронавируса. Их искусственно синтезировали и прикрепили к белку-носителю.

Как и «Спутник V», «ЭпиВакКорона» вводится в плечевую область. Интервал между вторым и первым уколом должен составлять 14-21 день.

У препарата «Вектора» есть ряд противопоказаний. Среди них – гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелая форма аллергии, осложнение после введения предыдущей вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения, иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность. Прививку также не делают детям до 18 лет.

Как писала Gazeta.SPb, ранее врач сравнил последствия от вакцинации и перенесенного коронавируса.