Турция закупила у России вакцину от ковида «Спутник V»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила вакцину от коронавируса «Спутник V».
«Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцин «Спутник V» для совместного производства», — цитирует его РИА «Новости».
Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция ввела локдаун из-за коронавируса, который будет действовать до17 мая.