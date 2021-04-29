Турция закупила у России вакцину от ковида «Спутник V»

Турция закупила у России вакцину от ковида «Спутник V»
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцин «Спутник V» для совместного производства», — цитирует его РИА «Новости».

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция ввела локдаун из-за коронавируса, который будет действовать до17 мая.

"Спутник V" вакцина турция


 

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