В Музее Оптики ИТМО открылась интеллектуальная инсталляция Vestigium

В Музее Оптики ИТМО открылась интеллектуальная инсталляция Vestigium
Представлена новая инсталляция. Фото: Музей оптики университета ИТМО

Музей оптики университета ИТМО открывает новую инсталляцию под названием Vestigium.

По словам организаторов, это попытка через шрифотографику и свет поговорить о взаимодействии человека с окружающим миром. Инсталляция реагирует на перемещение зрителя в пространстве, считывает язык тела, преобразует его в слова, которые выводятся на большие экраны.

«Посетитель оказывается в центре своеобразной текстовой «матрицы». А его движения и жесты становятся ключом к разгадыванию скрытых смыслов, спрятанных в массиве данных», — сообщили в пресс-службе музея.

Познакомиться с инсталляцией можно в экспериментальном зале Pavilion Музея Оптики до 10 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что выставка «Синестезия» открылась 16 марта в экспериментальном зале Pavilion музея на Биржевой линии, 14. Она будет работать до 28 марта. Инсталляция представляет собой интерактивную световую экспозицию, взаимодействуя с которой, каждый зритель сможет почувствовать себя магом и волшебником.

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