Возбуждено уголовное дело после осквернении памятника красноармейцам в Чехии

Возбуждено уголовное дело после осквернении памятника красноармейцам в Чехии
По факту осквернения памятника возбуждено дело. Фото: СК РФ

СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении памятника красноармейцам в Чехии.

По версии следствия, 21 апреля неизвестные нанесли краской надписи на постамент памятника советским воинам-освободителям на Моравской площади в городе Брно.

Памятник был установлен в 1955 году в честь освобождения города от фашистов.

СК РФ принимает исчерпывающие меры, в том числе в рамках действующих международных норм, для установления причастных к преступлению, сообщили в ведомстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в конце марта в Петербурге задержали серийного осквернителя кладбищенских памятников. Он орудовал на юго-западе города. Мужчина отламывал крылья, отбивал носы, обливал скульптуры краской и наносил на них нецензурные надписи.

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