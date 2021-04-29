Попова предупредила о новом всплеске коронавируса осенью

Анна Попова подчеркнула, что снижения случаев заражения пока не отмечается. Фото: kremlin.ru

Анна Попова подчеркнула, что снижения случаев заражения пока не отмечается. Фото: kremlin.ru

Коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому к осени ситуация может осложниться. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, необходимо соблюдать все предписанные требования, чтобы ухудшение обстановки не произошло раньше.

Как сообщили «РИА Новости», Попова подчеркнула, что снижения случаев заражения пока не отмечается, и поэтому не следует расслабляться.

В России за минувшие сутки выявили 9 284 инфицированных коронавирусом. Выздоровели 8 442 человека, скончались от болезни 364 пациента. Лидером по заболеваемости остается Москва, где за сутки коронавирус нашли у 1840 человек. Следом идет Петербург – 720 новых ковид-пациентов.

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