Песков прокомментировал продление нерабочих дней после 10 мая

В Кремле не знают, рассматривается ли вопрос о продлении нерабочих дней после 10 мая из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, ему о продлении выходных ничего неизвестно.

Как сообщил ТАСС, начиная с 8–9 мая, у президента России Владимира Путина «достаточно напряженный рабочий график».

Напомним, российский лидер объявил дни между майскими праздниками выходными – с 1 по 11 мая. Путин уже подписал соответствующий указ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти половина российских компаний планирует работать в длинные майские выходные.