Голикова: В России не планируют вводить новые ограничения на майские праздники

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что во время майских праздников власти не будут вводить новые ограничения.

«Ничего здесь нового не появляется, это наши традиционные мероприятия, которые необходимо соблюдать», — отметила она.

По ее словам, прежние ограничительные меры продолжат действовать по всей территории России, сообщает РИА «Новости».

Регионы могут снимать ограничения, исключительно исходя из распространения новой коронавирусной инфекции на территории конкретного субъекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что уровень заболеваемости COVID-19 растет в семи регионах России, но число инфицированных уменьшается в 16 регионах. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, власти российских регионов должны постепенно снимать ограничения, так как вместе с коронавирусом распространяются сезонные инфекции