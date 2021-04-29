Трансгендерная дочь актера Ефремова хочет стать мужчиной в 25 лет

Девушка собирается совершить трансгендерный переход, потому что убеждена, что рождена не в своем теле.

Трансгендерная дочь актера Михаила Ефремова рассказала, что собирается в ближайшем будущем совершить переход и стать мужчиной. Своими планами она поделилась на платформе PREMIER.

Анна Мария, которая предпочитает, чтобы ее называли Сергеем, станет мужчиной к 25 годам, то есть через пять лет. Она добавила, что не собирается делать операцию по смене половых органов, так как это невозможно сделать без потери чувствительности и функциональности.

Девушка добавила, что окружающие постоянно сомневаются в ее выборе и считают, что однажды она «наиграется», но Анна Мария уверена в своем решении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат осужденного Михаила Ефремова рассказал о самочувствии актера.