Кудрявцева заявила о желании поговорить с Путиным

Телеведущая призналась, что поговорила бы с президентом о жизни. Фото: Instagram скриншот

Телеведущая призналась, что поговорила бы с президентом о жизни. Фото: Instagram скриншот

Российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева что мечтает поговорить о жизни с президентом России Владимиром Путиным.

Кудрявцева стала гостьей передачи на YouTube «Лучше правду», где раскрыла главные тайны и переживания своей жизни. Так, одним из ее заветных желаний является пригласить на передачу «Секрет на миллион» российского лидера.

Если бы Путин согласился на интервью, она бы обсудила его завтрак, хобби и другие житейские вопросы. При этом Кудрявцева добавила, что понимает, насколько нереальна встреча с Путиным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лера Кудрявцева похвалилась новой квартирой в Петербурге.