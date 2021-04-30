Кудрявцева заявила о желании поговорить с Путиным

Российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева что мечтает поговорить о жизни с президентом России Владимиром Путиным.
Кудрявцева стала гостьей передачи на YouTube «Лучше правду», где раскрыла главные тайны и переживания своей жизни. Так, одним из ее заветных желаний является пригласить на передачу «Секрет на миллион» российского лидера.
Если бы Путин согласился на интервью, она бы обсудила его завтрак, хобби и другие житейские вопросы. При этом Кудрявцева добавила, что понимает, насколько нереальна встреча с Путиным.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лера Кудрявцева похвалилась новой квартирой в Петербурге.