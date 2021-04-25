Лера Кудрявцева похвалилась новой квартирой в Петербурге

Российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева рассказала, что заимела жилплощадь в 135 квадратных метра в городе на Неве. Этим она поделилась в эфире программы «Ты не поверишь!».

Известно, что Кудрявцева на телеканале НТВ является ведущей сразу нескольких передач — «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Обе они довольно популярны.

Плюс ко всему женщина продолжает принимать участие в съемках фильмов, которые выходят на большом экране, а также зачастую ее приглашают провести мероприятия.

В связи с этим можно сделать вывод, что Кудрявцева в средствах не ограничена.

Так ведущая заявила, что теперь еще является владелицей квадратных метров в Петербурге. Кудрявцева призналась, что влюблена в Северную столицу и всегда хотела здесь иметь свое гнездышко.

Гнездышко же звезды имеет площадь в 135 квадратных метров.

На данный момент теледива обустраивает новую квартиру. Кудрявцева сообщила, что обстановка будет довольно дорогая, однако она деньги считать и не думает.

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