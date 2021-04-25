Лера Кудрявцева похвалилась новой квартирой в Петербурге

Лера Кудрявцева похвалилась новой квартирой в Петербурге
Кудрявцева купила квартиру в Петербурге. Фото: instagram.com/leratv

Российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева рассказала, что заимела жилплощадь в 135 квадратных метра в городе на Неве. Этим она поделилась в эфире программы «Ты не поверишь!».

Известно, что Кудрявцева на телеканале НТВ является ведущей сразу нескольких передач — «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Обе они довольно популярны.

Плюс ко всему женщина продолжает принимать участие в съемках фильмов, которые выходят на большом экране, а также зачастую ее приглашают провести мероприятия.

В связи с этим можно сделать вывод, что Кудрявцева в средствах не ограничена.

Так ведущая заявила, что теперь еще является владелицей квадратных метров в Петербурге. Кудрявцева призналась, что влюблена в Северную столицу и всегда хотела здесь иметь свое гнездышко.

Гнездышко же звезды имеет площадь в 135 квадратных метров.

На данный момент теледива обустраивает новую квартиру. Кудрявцева сообщила, что обстановка будет довольно дорогая, однако она деньги считать и не думает.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что забрала себе модель Анастасия Решетова после расставания с Тимати.

квартира лера кудрявцева новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Депздрав Москвы приехал с проверкой в больницу, где избили пожилого человека
Лера Кудрявцева похвалилась новой квартирой в Петербурге
В Ленобласти лобовое столкновение иномарок привело к травмам
В возрожденной Заклинской школе оснащен лингафонный кабинет
В Шлиссельбурге в жилом доме найден корпус мины времен войны
В Выборгском заливе со льдины сняли очередного тюлененка, мучавшегося от ...
В Выборге обнаружен труп мужчины с синяком под правым глазом
Президент России Владимир Путин приедет в Петербург на будущей неделе