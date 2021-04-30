Гиды не поделили крышу. Один выстрелил в другого

Встретившись возле входа в парадную, между гидами возникла словесная перепалка, переросшая в драку со стрельбой. Фото: Pixabay

Встретившись возле входа в парадную, между гидами возникла словесная перепалка, переросшая в драку со стрельбой. Фото: Pixabay

В полицию Санкт-Петербурга обратился 19-летний петербуржец, который сообщил, что у дома 51 по улице Восстания у него произошел конфликт с неизвестным, который выстрелил ему в лицо из газового устройства. Потерпевший с ранением щеки был доставлен в медучреждение. Сотрудниками полиции стрелявший молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 18-летний юноша. У него изъято газовое устройство.

Как установили полицейские, оба участника конфликта занимаются проведением нелегальных экскурсий по городским крышам. Встретившись возле входа в парадную, между гидами возникла словесная перепалка, переросшая в драку со стрельбой.

В отношении стрелявшего составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Кроме того, будет решен вопрос о привлечении обоих молодых людей к ответственности за организацию подпольных экскурсий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе сын, угрожая матери ножом, украл её телефон.