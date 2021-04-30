COVID-19 в России и мире: новый всплеск и тестирование домашних животных

В мире число переболевших новой коронавирусной инфекцией подбирается к 150 млн человек. Только за последние сутки в мире COVID-19 подтвердили у 850 тыс. человек. В России и мире предупреждают о возможном новом всплеске.

По данным SCMP, на первом месте «анитрейтинга» по числу заражений COVID-19 находятся США. На втором и третьем месте — Индия и Бразилия.

Отметим, что в Индии за последнее время серьезно ухудшилась эпидемиологическая обстановка в связи с появлением нового штамма. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, Россия уже запросила образец этого штамма. Российские специалисты намерены изучить его. Образец передадут сотрудникам научного центра «Вектор», который работает круглосуточно и без выходных.

На данный момент в России выявлены британский и южноафриканский штамм, а также 22 случая штаммов с отдельными мутациями.

Среди них есть и так называемый «северо-западный» штамм коронавируса. Российский ученый, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян считает, что от такого штамма человека может защитить иммунитет, который он получит, переболев коронавирусом или сделав прививку.

Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают: заболеваемость коронавирусом в Европе может вырасти.

«Индийский сценарий может повториться где угодно», — предупредил глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге.

О новом всплеске коронавируса в России предупредил и Роспотребнадзор. По словам главы ведомства, COVID-19 приобретает признаки сезонного заболевания, так что ситуация к осени может обостриться.

В России также намерены выяснить, как положение с коронавирусом обстоит не только среди людей, но и среди животных. Россельхознадзор проведёт диагностику животных, живущих с переболевшими вирусом людьми. Это позволит проанализировать ситуацию с распространением болезни среди питомцев и изучить передачу COVID-19 к ним от человека. Тестирование животных будет осуществляться высокоточными методами выявления генома COVID-19.