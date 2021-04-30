В масках до конца мая и с прививкой при выписке из больницы: Петербург с COVID-19 30 апреля

В Петербурге сохраняется риск роста заболеваемости коронавирусом. Пока в Северной столице продлевают ограничения и призывают горожан активнее идти в пункты вакцинации.

По данным оперштаба, в Петербурге по сравнению с прошлым четвергом наблюдается рост регистрации новых случаев коронавируса в медучреждениях. Число активных больных также выросло, но незначительно— на 0,1 %.

По состоянию на 30 апреля, за сутки в Петербурге подтвердили 725 случаев заболевания. При этом за сутки от коронавируса скончались еще 33 пациента. Специалисты отмечают, что есть высокая вероятность нового роста заболеваемости, поэтому всеобщая вакцинация населения города очень актуальна.

Активнее вакцинироваться горожан призвал и губернатор Петербурга Александр Беглов. Возможность сделать это у горожан будет и на майских праздниках. Пункты вакцинации уходить на длинные выходные не будут. Они будут работать во всех районах города, включая мобильные пункты в торговых центрах.

Кроме того, в Петербурге начали прививать пациентов, выписывающихся из больниц. Вакцинация таких пациентов прошла в городской больнице 33, позже эту практику планируют распространить и на другие учреждения.

Пока на фоне сохранения рисков повышения заболеваемости в городе продлевает «ковидные» ограничения. Как писала Gazeta.SPb, их было решено продлить до 30 мая. Среди них — и масочный режим.

Не исключено, что ситуация с коронавирусом в Петербурге усложнится после майских праздников. Город ждёт туристов на длинных выходных. Ещё одно испытание Северную столицу ждёт в июне, когда в Петербурге стартует Международный экономический форум. Ожидается, что участвовать в нем будут и гости из-за рубежа. Ранее Александр Беглов сообщил, что все участники должны будут предьявить отрицательный тест на коронавирус.