Кремль ждет предложений Киева по встрече Путина и Зеленского

Песков заявил, что пока не получено никаких конкретных предложений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не получал конкретных предложений по встрече Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что в Москве ждут информацию от Киев по поводу места и даты переговоров. Он добавил, что президентам нужно будет договориться, так как не все можно решить быстро – это требует времени. Напоминаем, что Зеленский считает оптимальным местом для общения Ватикан.

«Принято, что заранее обмениваются какими-то идеями и потом уже после формулирований позиций собираются… здесь все-таки мы ждем, когда какие-то конкретные предложения поступят»,

— добавил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин готов принимать Зеленского в Москве.