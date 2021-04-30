Экскурсии по крышам — реальная опасность? В Петербурге организатор высотной прогулки выстрелил в коллегу, не желая делить с ним клиентов

В ночь на пятницу, 30 апреля, возле дома №51 по улице Восстания произошел «культурный» конфликт: двое организаторов высотных прогулок, 18 и 19 лет, не смогли определиться, кто поведет клиентов крышу. В результате один из них выстрелил в лицо противнику из газового пистолета.
По данным правоохранителей, молодые люди, промышлявшие экскурсиями по крышам, встретились возле парадной дома №51, чтобы обсудить, кто сможет провести своих клиентов на крышу этого здания. Ни один не желал уступать другому, поэтому профессиональный диалог вскоре перешел в область словесной перепалки, а достигнув определенного накала, конфликт и вовсе обернулся стрельбой.
18-летний юноша внезапно достал газовый пистолет и направил его на лицо оппонента. Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью, у него диагностировали ранение щеки. Стрелка задержали и составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Оружие у дебошира отобрали.
Напомним, что экскурсии по крышам, хоть это и популярное развлечение среди петербуржцев и гостей города, являются нелегальными. Поэтому молодым людям, — на этот раз, обоим, — придется ответить еще и за организацию незаконных прогулок.
Депутаты Северной столицы уже долгое время обсуждают возможность и условия легализации экскурсий по крышам, однако прийти к единому мнению в этом вопросе не могут. Последний раз данная инициатива, поданная единороссом Денисом Четырбоком, рассматривалась 20 февраля. Парламентарий считает, что легализация такого рода туристической деятельности поможет повысить безопасность прогулок и вывести их из теневого рынка индустрии.
При этом жильцы домов в историческом центре с сомнением относятся к подобному бизнесу. Они считают, что нахождение на старых крышах большого количества людей может нанести вред кровле и, как следствие, квартирам на последних этажах. Некоторые, однако, допускают возможность таких прогулок при должном уровне организации.
Тем не менее, правила, которые могли бы регулировать деятельность гидов по крышам, по-прежнему не прописаны, и сейчас такие прогулки таят в себе реальную опасность. В сентябре прошлого года на улице Рубинштейна обнаружили два трупа — молодого человека и девушки. Как выяснилось, погибший парень был нелегальным экскурсоводом. Возможно, он пригласил подругу на обычную прогулку, которая обернулась трагедией.
Пожалуй, именно предотвращение случаев, подобных описанным в статье, а также конфликтов с жильцами экскурсионных объектов должно стать основной задачей законодательных и общественных инициатив, посвященных изучению петербургских крыш.