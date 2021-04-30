Экскурсии по крышам — реальная опасность? В Петербурге организатор высотной прогулки выстрелил в коллегу, не желая делить с ним клиентов

В ночь на пятницу, 30 апреля, возле дома №51 по улице Восстания произошел «культурный» конфликт: двое организаторов высотных прогулок, 18 и 19 лет, не смогли определиться, кто поведет клиентов крышу. В результате один из них выстрелил в лицо противнику из газового пистолета.

По данным правоохранителей, молодые люди, промышлявшие экскурсиями по крышам, встретились возле парадной дома №51, чтобы обсудить, кто сможет провести своих клиентов на крышу этого здания. Ни один не желал уступать другому, поэтому профессиональный диалог вскоре перешел в область словесной перепалки, а достигнув определенного накала, конфликт и вовсе обернулся стрельбой.

18-летний юноша внезапно достал газовый пистолет и направил его на лицо оппонента. Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью, у него диагностировали ранение щеки. Стрелка задержали и составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Оружие у дебошира отобрали.

Напомним, что экскурсии по крышам, хоть это и популярное развлечение среди петербуржцев и гостей города, являются нелегальными. Поэтому молодым людям, — на этот раз, обоим, — придется ответить еще и за организацию незаконных прогулок.

Депутаты Северной столицы уже долгое время обсуждают возможность и условия легализации экскурсий по крышам, однако прийти к единому мнению в этом вопросе не могут. Последний раз данная инициатива, поданная единороссом Денисом Четырбоком, рассматривалась 20 февраля. Парламентарий считает, что легализация такого рода туристической деятельности поможет повысить безопасность прогулок и вывести их из теневого рынка индустрии.