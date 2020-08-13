«Ужас ужасный под видом романтического приключения»: жильцы домов-памятников не видят пользы в узаконивании экскурсий по крышам

Прогулки по петербургским крышам хотят узаконить. В Смольном ищут способ договориться с ТСЖ и жильцами домов-памятников. Но, вероятно, горожанам недостает информации, поскольку их аргументы «против» пока перевешивают «за».

Жители Петроградской стороны активно обсуждают решение петербургских властей придать вылазкам на крыши нормативный характер. Напомним, проработать этот вопрос губернатор Александр Беглов в конце июля поручил главе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергею Макарову.

Дело в том, что товарищество собственников жилья дома №19 на проспекте Добролюбова получило письмо, изначально адресованное администрации Петроградского района. Автор (КГИОП) просит «предоставить информацию об объектах культурного наследия, где в рамках проекта «Открытый город» могут быть организованы экскурсии по крышам». А в случае, если подобные мероприятия уже проводились, ведомство ждет сведений о связанных с этим проблемах, а также реакции жителей.

Скриншот фрагмента письма, которое пришло в ТСЖ «Добролюбова, 19»

Мнения горожан, собственно, можно найти в социальных сетях. Например, в сообществе «Петроградская диаспора» на Facebook. Вот несколько цитат петербуржцев, которые приводят аргументы как за, так и против экскурсий по крышам жилых исторических зданий:

«Решительно против этих псевдоэкскурсий. Сами страдаем уже годы от популярности крыш у Пяти углов». «Для верхолазов, которые проводят работы на крышах, существуют требования техники безопасности, а как насчёт техники безопасности при проведении экскурсий?» «По нашим крышам ходить нельзя толпами, они не рассчитаны на это. Старый кровельный материал, расшатанные стыки, жители замучились от протечек». «Что мешает сделать настилы, как в той же Швеции на крыше Карлсона? Фальцы не расходятся от веса людей! Организованные группы могут (и должны) быть малочисленными». «Это преподносится как маленькое романтическое путешествие, а для жильцов последних этажей — это ужас ужасный. Десять лет назад после таких прогулок над моей квартирой была повреждена обветшалая крыша. После чего залило не только мою квартиру на 6 этаже, но и еще три квартиры подо мной. Пришлось съехать, и мне понадобилось 2 года на суды и восстановление квартиры». «Если для этих экскурсий будут сделаны специальные помосты и страховка, то ничего ужасного в этом нет. Тем более если жильцы смогут на этом зарабатывать. Если же туристы просто будут ходить по фальцу, который для этого не предназначен, то это уже ущерб кровле, а не туризм».

Председатель ТСЖ «Добролюбова, 19» Наталья Николаева, с которой поговорил корреспондент Gazeta.SPb.ru, кроме всего прочего опирается на действующее законодательство. Речь о существующих нормах и правилах эксплуатации жилищного фонда, согласно которым людям, не имеющим отношения, например, к ремонту того или иного здания, подниматься на крыши запрещено.

«Для чего нам нарушать законодательство и наносить вред своему собственному дому, когда мы знаем последствия: начнутся протечки, будет намокать фасад, и это все будет сыпаться дальше на головы петербуржцам. И потом чердаки не зря закрываются: там находится верхний розлив отопления — в отопительный сезон вода подается в теплоноситель +95 градусов. Кто-то на него наступит или присядет, это все разорвется и затопит весь дом. Здесь миллион нюансов»,

— уточняет Наталья, искренне недоумевая, как можно вручить ключи от чердака совершенно незнакомым людям.

Конечно, вид на Петербург с высоты завораживает. Вот и на Добролюбова, 19 помнят не одну попытку пробраться на крышу дома. По словам Натальи Николаевой, приходится устанавливать решетки, а по праздникам — выставлять дежурных.

«Есть уже оборудованные площадки на Петропавловке, Исаакии, Доме Зингера, БЦ «Белые ночи» и т.п. Эрмитаж обещает открыть крышу Генерального штаба. Пусть работают в ночное время общественные места, а в жилых домах ночью жители спят, они имеют конституционное право на отдых»,

— считает председатель ТСЖ «Добролюбова, 19».

Стоит отметить, что шум и повреждение кровли — это далеко не все нюансы, которые следует учитывать при организации экскурсий по крышам, особенно домов-памятников. Площадки должны быть оборудованы таким образом, чтобы вылазки не превратились в трагедию для самих экскурсантов. О том, каким образом все это будет учитываться, наше издание поинтересовалось у КГИОП. В ведомстве ответили, что говорить о конкретных механизмах преждевременно, так как вопрос находится на начальной стадии проработки.

Также Gazeta.SPb.ru обратилась за комментарием в проект «Открытый город», представители которого уверяют: экскурсии по крышам не являются самоцелью, идея, прежде всего, культурно-просветительская, а упор — на историю и архитектуру. Поэтому данный вопрос требует тщательной проработки.

«Любой заход на объект всегда согласовывается нами с держателем или собственником, который его занимает, в том числе и с ТСЖ многоквартирного дома, который является памятником истории и культуры, поэтому без согласия никакие вылазки на крыши не планируются точно»,

— сообщили корреспонденту Gazeta.SPb.ru в пресс-службе проекта «Открытый город».

И добавили, что в приоритете также безопасность участников. Над этим предстоит серьезным образом подумать: организовать маршруты и понять, можно ли, не опасаясь за свои жизнь и здоровье, выходить на ту или иную крышу. Поэтому подобных экскурсий в ближайшее время точно не будет. Возможно, они появятся в следующем году.

Для справки:

Здание на проспекте Добролюбова, 19 — это доходный дом Акционерного общества «Строитель». Он был построен в неоклассическом стиле по проекту архитектора Якова Гевирца в 1915 году, а спустя 8 лет передан в ведение Торгсина, который реконструировал здание, разделив его огромные квартиры пополам. В таком виде дом сохранился до наших дней. До Великой Отечественной войны его заселяла советская номенклатура, а во время блокады там появились коммунальные квартиры, из которых к началу 90-х годов XX века состояло 80% здания. Расселение идет по сей день. С 2001 года доходный дом является выявленным объектом культурного наследия.

Координирует деятельность Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) (председатель — Сергей Макаров) вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.