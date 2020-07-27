Смольный намерен легализовать прогулки по крышам

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос организации экскурсий по крышам. Заняться этим предстоит главе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Сергею Макарову.

Он должен изучить возможности того, как придать вылазкам и экскурсиям по крышам нормативный характер, пишет «Мойка78».

Легальность прогулок по крышам последний раз обсуждали в 2018 году. Тогда комитет по развитию туризма разрабатывал легальные маршруты к мундиалю, а депутаты выступали за согласованные экскурсии.

Год спустя, к теме вернулся Александр Беглов. Он затронул проблемы несанкционированных вылазок на крыши и сообщил, что для борьбы с ними, чердачные перекрытия поставят под охрану. Метод не показал эффективность, так как руферы нашли способ взламывать сигнализацию, замки с решетками и даже домофоны.

Легализовать прогулки по крышам в Петербурге также пытались четыре года назад. Тогда губернатор Георгий Полтавченко поручил комитету по развитию туризма и вице-губернатору Олегу Маркову организовать официальные экскурсионные маршруты, но инициатива так и не была реализована.