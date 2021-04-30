Петербург уступил звание самого читающего города Москве

Санкт-Петербург после Москвы занял почетное второе место в рейтинге самых читающих регионов России по количеству пользователей электронных библиотек. Рейтинг составлен на основе обезличенных данных абонентов МегаФона, использующих сервис «МегаФон Книги» в первом квартале 2021 года.

Среди мобильных читателей региона женщин в два раза больше, чем мужчин. При этом петербуржцы предпочитают читать книги в электронном виде, а не слушать в аудиоформате. Чаще онлайн-библиотеками в городе на Неве пользуются абоненты в возрасте 33-42 лет. Только 4% читателей старше 70-ти лет зафиксировано в регионе. Наслаждаться интересными произведениями жители Северной столицы предпочитают по понедельникам.

В основном петербуржцы читают любовное фэнтези, современную российскую прозу и детективы. Однако самыми популярными электронными и аудиокнигами с начала года стали сочинения по психологии и саморазвитию: «Подсознание может всё!» Джона Кехо и книга №1 среди чтив по самопомощи «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспенза.

Также мужчины часто читают мировой хит Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа», а женщин привлекает бестселлер Джона Стрелеки, переведенный на 30 языков мира – «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь».

Востребованными писателями стали современные фантасты Елена Звездная и Андрей Васильев, а также писатель, японист, литературовед Борис Акунин.