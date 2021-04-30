Анита Цой рассказала о смерти матери

Анита Цой рассказала о смерти матери
Анита Цой. Фото: https://www.instagram.com/anitatsoy/

Артистка выложила видеоролик с подборкой фотографий, на которых они запечатлены вместе.

Певица Анита Цой поделилась с подписчиками трагической новостью – 29 апреля у артистки скончалась мать, Юн Элоиза Санхымовна. Пост с видеороликом она опубликовала на странице в Instagram-аккаунте.

«15.07.1944 — 29.04.2021»,

— написала Анита Цой.

В ролике собраны кадры из семейного архива, на которых они с мамой вместе. В комментариях Аните выражают соболезнования не только поклонники, но также коллеги – Зара, Наташа Королева, Николай Басков, Игорь Николаев и другие.

Непонятно, что стало причиной смерти, но СМИ писали, что у матери Цой были большие проблемы со здоровьем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анита Цой высказала предположения о том, как могла заразиться коронавирусом.

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