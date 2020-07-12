Анита Цой высказала предположения о том, как могла заразиться коронавирусом

Певица Анита Цой подхватила COVID-19 и отправилась на лечение в больницу. Об этом недавно сама Цой сообщила своим фанатам в социальных сетях.

Сейчас артистка чувствует себя намного лучше, а также общается с журналистами. В ходе одного из таких разговоров певица предположила, как могла заразиться. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Первым вариантом мог стать поход на рынок. Несмотря на то, что Цой использовала все средства защиты, некоторых из продавцов игнорировали меры предосторожности. Помимо этого, певица предположила, что вирус мог принести с собой новый охранник. Несмотря на отрицательные анализы, он заболел несколько раньше, и до сих пор еще пока не выздоровел.

Также, Цой рассказала о симптомах коронавируса. Сначала у нее начался кашель и насморк, потом диарея, а после начали исчезать вкус и обоняние.

Самым неприятным проявлением было повышение температуры. Цой призналась, что была в непростом состоянии, терялась и не понимала, что с ней. Певица отметила, что без нахождения под медицинским присмотром она бы не справилась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анита Цой выздоровела после заражения коронавирусом.