На майских праздниках вестибюли «Достоевской» и «Площади Александра Невского 2» будут закрыты

На майских праздниках вестибюли «Достоевской» и «Площади Александра Невского 2» будут закрыты
Пассажиров просят заранее планировать маршруты поездок. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге на время майских праздников изменяется режим работы вестибюлей двух станций метро.

С 1 по 10 мая городская подземка будет работать по графику выходного дня. Как рассказали в пресс-службе метрополитена, в эти дни наземные вестибюли станций «Достоевская» и «Площадь Александра Невского – 2» будут закрыты на вход и выход.

Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, россияне будут отдыхать на Первомай и день Победы, а еще — 4 дня между праздниками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ночь на 2 и на 10 мая в Петербурге не будут разводить мосты из-за праздников.

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