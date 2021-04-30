Минимальная зарплата в Петербурге в 2021 году будет выше 19 тысяч рублей

Минимальная зарплата в Петербурге в 2021 году будет выше 19 тысяч рублей
Минимальная зарплата растет с 2016 года. Фото: pixabay

Цифра растет на протяжении последних нескольких лет.

В Санкт-Петербурге минимальная зарплата в 2021 будет выше 19 тысяч рублей. Соответствующее соглашение уже подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Политик отметил, что важно повышать качество жизни петербуржцев. Для этого должны совпасть несколько факторов: устойчивое развитие экономики, рост производительности труда, повышение уровня доходов и заработной платы.

Беглов добавил, что минимальная зарплата в городе растет на протяжении нескольких лет.

«Соглашение предусматривает, что с 1 мая 2021 года минимальная зарплата составит 19190 рублей в месяц, а с 1 октября 2021 года — 19650 рублей в месяц»,

— говорится в документе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Голикова напомнила работодателям о зарплате за выходные с 4 по 7 мая.

Александр Беглов зарплата новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный поддержит более 460 тысяч петербургских ветеранов труда
Греция продлила ограничения на въезд для россиян
Лера Кудрявцева видела, как страдала Бузова из-за Манукяна
ДТП с автобусом и легковушкой заблокировало заезд на 2-ю Советскую
Ленобласть стала одним из российских регионов с самой низкой безработицей
Иномарка протаранила припаркованный автомобиль на Софьи Ковалевской
В Кремле надеются остановить падение доходов россиян в 2021 году
«Непревзойденный и уникальный»: Басков поздравил Киркорова с днем ...