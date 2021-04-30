Минимальная зарплата в Петербурге в 2021 году будет выше 19 тысяч рублей

Минимальная зарплата растет с 2016 года. Фото: pixabay

Минимальная зарплата растет с 2016 года. Фото: pixabay

Цифра растет на протяжении последних нескольких лет.

В Санкт-Петербурге минимальная зарплата в 2021 будет выше 19 тысяч рублей. Соответствующее соглашение уже подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Политик отметил, что важно повышать качество жизни петербуржцев. Для этого должны совпасть несколько факторов: устойчивое развитие экономики, рост производительности труда, повышение уровня доходов и заработной платы.

Беглов добавил, что минимальная зарплата в городе растет на протяжении нескольких лет.

«Соглашение предусматривает, что с 1 мая 2021 года минимальная зарплата составит 19190 рублей в месяц, а с 1 октября 2021 года — 19650 рублей в месяц»,

— говорится в документе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Голикова напомнила работодателям о зарплате за выходные с 4 по 7 мая.