Петербуржцы смогут привиться от COVID на «Газпром Арене» все майские праздники

Петербуржцы смогут привиться от COVID на &#171;Газпром Арене&#187; все майские праздники
"Газпром Арена". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Открытый на «Газпром Арене» пункт вакцинации от COVID-19 переходит в режим ежедневной работы. Для вакцинации нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС.

Привиться может любой желающий старше 18 лет на входе № 2а. Горожанам доступны оба компонента вакцины «Спутник V».

Как рассказали на стадионе, после процедуры выдается прививочный сертификат, подтверждающий факт прохождения вакцинации.

С 1 по 10 мая пункт будет работать ежедневно с 11:00 до 15:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на майских праздниках вестибюли «Достоевской» и «Площади Александра Невского 2» будут закрыты. Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут.

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