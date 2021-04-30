Петербуржцы смогут привиться от COVID на «Газпром Арене» все майские праздники

Открытый на «Газпром Арене» пункт вакцинации от COVID-19 переходит в режим ежедневной работы. Для вакцинации нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС.

Привиться может любой желающий старше 18 лет на входе № 2а. Горожанам доступны оба компонента вакцины «Спутник V».

Как рассказали на стадионе, после процедуры выдается прививочный сертификат, подтверждающий факт прохождения вакцинации.

С 1 по 10 мая пункт будет работать ежедневно с 11:00 до 15:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на майских праздниках вестибюли «Достоевской» и «Площади Александра Невского 2» будут закрыты. Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут.