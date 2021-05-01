ДТП на Индустриальном: в одной из машин находилась женщина и двое маленьких детей

Дети в машине были пристегнуты. Фото: "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Петербурга"

Дети в машине были пристегнуты. Фото: "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в районе Ржевка-Пороховые произошло дорожно-транспортное происшествие, в одной из машин находилось двое детей. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В районе Ржевка-Пороховые на Индустриальном проспекте произошла авария.

По мнению пользователя сети, автомобиль «Suzuki» шел по среднему ряду, тогда как «ŠKODA» справа ударилась о прицеп и развернулась под «Suzuki».

Известно, что в одной из машин ехала женщина вместе с двумя детьми. К счастью, оба ребенка были пристегнуты.

В группе сообщают, что сотрудники пожарной охраны и бригада скорой помощи приехали на место происшествия.

Однако возгорания не зафиксировано. Людей же медицинские работники осматривают.

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